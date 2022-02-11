Юный водитель на маминой машине на Литейном сбил ещё более юного пешехода

Серьёзное ДТП произошло в Центральном районе Петербурга.



По данным «Фонтанки», 10 февраля около 9:15 на Литейном проспекте, 26, у пересечения с улицей Пестеля, водитель Hyundai Sonata сбил 17-летнего юношу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.



За рулём находился 19-летний житель Пушкина, машина принадлежит, судя по всему, его маме. С 2021 года его дважды привлекали за нарушение ПДД: проезд на красный и обгон.



Несовершеннолетний пешеход получил перелом стопы. В состоянии средней степени тяжести его доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

