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Юный водитель на маминой машине на Литейном сбил ещё более юного пешехода

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Серьёзное ДТП произошло в Центральном районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», 10 февраля около 9:15 на Литейном проспекте, 26, у пересечения с улицей Пестеля, водитель Hyundai Sonata сбил 17-летнего юношу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

За рулём находился 19-летний житель Пушкина, машина принадлежит, судя по всему, его маме. С 2021 года его дважды привлекали за нарушение ПДД: проезд на красный и обгон.

Несовершеннолетний пешеход получил перелом стопы. В состоянии средней степени тяжести его доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

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Комментарии (8)

Static
Зачем писать кому принадлежит машина? Написали бы еще где работает, кем и т.д.
orlovandrei1986
ну всё, теперь обязан жениться =))))))))))))))))))
Gudd-Head
Обгон не является нарушением ПДД.
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