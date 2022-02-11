В Петербурге может выглянуть солнце, а к ночи похолодает

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 февраля в городе облачно с прояснениями, днём без существенных осадков. Ветер 5–10 м/с. Температура воздуха в течение суток около 0 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
В 7 часов утра, по данным «Яндекса», в Петербурге преимущественно 0 — минус 1 градус, что на 3 градуса выше климатической нормы. Холоднее всего в Курортном районе — минус 2 градуса. При повышенной влажности воздуха
Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 19 до 0 градусов. Самое холодное 11 февраля выдалось в 1966 году, минус 27, а самое тёплое — в 2015 году, плюс 5.
В ночь на субботу ожидается похолодание до минус 4–6 градусов, а потом снова около нуля.