Тайна ручья Вангази не раскрыта. Заработал Топонимический портал Петербурга

В Сети появился Топонимический портал Петербурга, его 10 февраля представил комитет по культуре.



Заявлено, что ресурс собрал в себе уникальную информацию об истории наименования улиц, проездов, садов и скверов, мостов, аллей, многочисленных городских островов и водных объектов. На сайте размещены сведения о работе Топонимической комиссии, законодательство в сфере топонимики, архивные и справочные материалы.



В будущем, как полагают авторы проекта, на портале можно будет обсуждать общественные инициативы. Сайт разработан Институтом культурных программ при активном участии Топонимической комиссии города.

