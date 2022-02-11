Тайна ручья Вангази не раскрыта. Заработал Топонимический портал Петербурга

В Сети появился Топонимический портал Петербурга, его 10 февраля представил комитет по культуре.
Заявлено, что ресурс собрал в себе уникальную информацию об истории наименования улиц, проездов, садов и скверов, мостов, аллей, многочисленных городских островов и водных объектов. На сайте размещены сведения о работе Топонимической комиссии, законодательство в сфере топонимики, архивные и справочные материалы.
В будущем, как полагают авторы проекта, на портале можно будет обсуждать общественные инициативы. Сайт разработан Институтом культурных программ при активном участии Топонимической комиссии города.
К слову, составители так и не раскрыли тайну ручья Вангази — притока Славянки, превращенного в каскад прудов Царскосельского дворцово-паркового комплекса. Название ручья известно с 1817 года, но почему его так назвали и в честь чего, краеведы и историки так и не выяснили.