В Луге возбуждено уголовное дело после падения льда на коляску с ребенком, отвечать будет главный инженер

Следственный отдел по городу Луга СУ СК по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг после падения льда на детскую коляску. Об этом в ночь на 11 февраля сообщает пресс-служба ведомства.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая осмотрела неочищенную крышу. Из офиса управляющей компании «Наш Дом» изъяты техника и документы. Следствие установило, что, несмотря на жалобы местных жителей, УК кровлю не чистила и ограждения не выставляла.

