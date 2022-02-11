В Луге возбуждено уголовное дело после падения льда на коляску с ребенком, отвечать будет главный инженер

Следственный отдел по городу Луга СУ СК по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг после падения льда на детскую коляску. Об этом в ночь на 11 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая осмотрела неочищенную крышу. Из офиса управляющей компании «Наш Дом» изъяты техника и документы. Следствие установило, что, несмотря на жалобы местных жителей, УК кровлю не чистила и ограждения не выставляла.
«В результате оказания ООО «Наш Дом» услуг по содержанию и ремонту имущества в многоквартирном доме, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, не проведения работ по очистке от снега, наледи и сосулек крыши дома 7 февраля 2022 года, образовавшаяся на крыше указанного дома наледь упала на женщину, причинив ей физическую боль и кровоподтек левого предплечья, а также на детскую коляску с находящейся в ней малолетней дочерью, повредив детскую коляску», — говорится в сообщении СК.
Обвинение предъявлено главному инженеру УК, он отпущен под подписку о невыезде. В адрес главы администрации Луги вынесено представление.
«Фонтанка» писала, как мать рукой закрыла коляску с ребенком от падающей льдины.