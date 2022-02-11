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В Луге возбуждено уголовное дело после падения льда на коляску с ребенком, отвечать будет главный инженер

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Следственный отдел по городу Луга СУ СК по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг после падения льда на детскую коляску. Об этом в ночь на 11 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая осмотрела неочищенную крышу. Из офиса управляющей компании «Наш Дом» изъяты техника и документы. Следствие установило, что, несмотря на жалобы местных жителей, УК кровлю не чистила и ограждения не выставляла.

«В результате оказания ООО «Наш Дом» услуг по содержанию и ремонту имущества в многоквартирном доме, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, не проведения работ по очистке от снега, наледи и сосулек крыши дома 7 февраля 2022 года, образовавшаяся на крыше указанного дома наледь упала на женщину, причинив ей физическую боль и кровоподтек левого предплечья, а также на детскую коляску с находящейся в ней малолетней дочерью, повредив детскую коляску», — говорится в сообщении СК.

Обвинение предъявлено главному инженеру УК, он отпущен под подписку о невыезде. В адрес главы администрации Луги вынесено представление.

«Фонтанка» писала, как мать рукой закрыла коляску с ребенком от падающей льдины.

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Комментарии (2)

Печенеги и половцы
Собственник в стороне, стрелочник на Колыме.
bluxer
Отвечать будет Борис Бурда.
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