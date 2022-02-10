Три машины МЧС столкнулись на Российском путепроводе

Как рассказал на камеру очевидец Олег, машины ехали колонной в количестве четырех штук. Три последние въехали друг в друга, создав паровозик. Первая, не участвовавшая в ДТП, покинула место аварии.



В ГУ МЧС по Петербургу факт аварии подтвердили, добавив, что в результате никто не пострадал. В экстренном ведомстве рассказали, что на путепроводе произошло попутное ДТП с участием двух пожарных автоцистерн и автолестницы. Машины с включенными маячками следовали на территорию «Полимерстройматериалов» на Ириновском, 1, где горел погрузчик. Кстати, по информации того же ГУ МЧС по Петербургу, погрузчик в итоге сгорел полностью.

