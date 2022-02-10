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Три машины МЧС столкнулись на Российском путепроводе

Необычная авария привлекла внимание жителя Красногвардейского района Петербурга вечером 10 февраля. На Российском путепроводе, который соединяет одноименный и Индустриальный проспекты, столкнулись три пожарные машины.

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Как рассказал на камеру очевидец Олег, машины ехали колонной в количестве четырех штук. Три последние въехали друг в друга, создав паровозик. Первая, не участвовавшая в ДТП, покинула место аварии.

В ГУ МЧС по Петербургу факт аварии подтвердили, добавив, что в результате никто не пострадал. В экстренном ведомстве рассказали, что на путепроводе произошло попутное ДТП с участием двух пожарных автоцистерн и автолестницы. Машины с включенными маячками следовали на территорию «Полимерстройматериалов» на Ириновском, 1, где горел погрузчик. Кстати, по информации того же ГУ МЧС по Петербургу, погрузчик в итоге сгорел полностью.

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Комментарии (3)

266602911
...ехали быстро, тушили грамотно, всё сгорело.
piterez
Внутреведомственное столкновение автомобилей не требут вызова страховой компании и инспекторов ДПС, странно, что теряют время...
07A
Кого то уже дрючат, по цепочке, от младших к старшим! Хорошо что никто не погиб. Но три машины из одной части, перебор конечно.
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