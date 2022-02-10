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Канцлер ФРГ: России не стоит недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед встречей с премьер-министрами прибалтийских стран 10 февраля напомнил о том, что возможная агрессия России против Украины приведет к «тяжелым экономическим, политическим и стратегическим последствиям».

Он подчеркнул, что в Европе ждут от России «четких шагов для снижения напряжения в регионе». При этом ЕС и НАТО, по словам Шольца, готовы к диалогу.

«В эту критическую для нас всех ситуацию Россия не должна недооценивать наши решимость и единство — как партнеров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу четко сказать: мы очень серьезно относимся к обеспокоенностям наших союзников», — подытожил Шольц.

Напомним, с конца прошлого года европейские и американские политики и СМИ заявляют, что Россия якобы готовит «вторжение на Украину». Россия это отрицает, при этом в Москве подчеркивают, что будут вынуждены предпринять шаги для защиты своих интересов, если НАТО продолжит расширение на восток.

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Комментарии (4)

Павелко Алексей
Это им не стоит недооценивать Россию и помнить историю.Да, и какое отношение они к Украине имеют?
263836471
Заголовок - на высоте!
Канцлер ФРГ: России не стоит не недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС
Brevnault
Чего этот пельмень гундосит? (с) День выборов.
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