Канцлер ФРГ: России не стоит недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед встречей с премьер-министрами прибалтийских стран 10 февраля напомнил о том, что возможная агрессия России против Украины приведет к «тяжелым экономическим, политическим и стратегическим последствиям».



Он подчеркнул, что в Европе ждут от России «четких шагов для снижения напряжения в регионе». При этом ЕС и НАТО, по словам Шольца, готовы к диалогу.



«В эту критическую для нас всех ситуацию Россия не должна недооценивать наши решимость и единство — как партнеров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу четко сказать: мы очень серьезно относимся к обеспокоенностям наших союзников», — подытожил Шольц.

