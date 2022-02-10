Умер вирусолог, открывший ВИЧ

В 2008 году Люк Монтанье вместе с вирусологом Франсуазой Барре-Синусси получил Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека, которое было сделано в 1983 году.



При этом, как пишет ТАСС, несмотря на свои достижения, Монтанье после получения премии неоднократно выступал с заявлениями, которые негативно оценивали в научном сообществе. Так, в 2009 году он высказал мнение, что ВИЧ может побороть крепкий иммунитет в сочетании с диетой. Кроме того, он говорил о вреде вакцинации и в период пандемии коронавируса ходил на митинги антиваксеров, где рассказывал о «смертельной опасности» прививок от COVID-19.