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Умер вирусолог, открывший ВИЧ

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Во Франции скончался лауреат Нобелевской премии вирусолог Люк Монтанье. Об этом 10 февраля сообщает газета Liberation.

Ученый скончался в госпитале в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Ему было 89 лет.

В 2008 году Люк Монтанье вместе с вирусологом Франсуазой Барре-Синусси получил Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека, которое было сделано в 1983 году.

При этом, как пишет ТАСС, несмотря на свои достижения, Монтанье после получения премии неоднократно выступал с заявлениями, которые негативно оценивали в научном сообществе. Так, в 2009 году он высказал мнение, что ВИЧ может побороть крепкий иммунитет в сочетании с диетой. Кроме того, он говорил о вреде вакцинации и в период пандемии коронавируса ходил на митинги антиваксеров, где рассказывал о «смертельной опасности» прививок от COVID-19.

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Комментарии (5)

260928241
Фредди уже не вернуть.
Mustamyaki
А почему "смертельная опасность" в кавычках? Авторы Фонтанки лучше нобелевского лауреата разбираются в вопросах иммунитета и вакцинах?
Вы бы лучше "научное сообщество" в кавычки взяли.
263784231
Надо же - "негативно высказывалось научное сообщество"... Человек в 89 лет спокойно скончался у себя дома в кругу семьи без всяких ИВЛ и "мы его теряем" - похоже, научному сообществу до него, как от Москвы до Пекина задом...
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