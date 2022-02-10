Умер вирусолог, открывший ВИЧ

Во Франции скончался лауреат Нобелевской премии вирусолог Люк Монтанье. Об этом 10 февраля сообщает газета Liberation.
Ученый скончался в госпитале в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Ему было 89 лет.
Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, s'est éteint paisiblement le 8 février 2022 en présence de ses enfants.— FranceSoir (@france_soir) February 9, 2022
18 août 1932 - 8 février 2022
Paix à l'âme de ce grand homme pic.twitter.com/lNMhvg5FSB
В 2008 году Люк Монтанье вместе с вирусологом Франсуазой Барре-Синусси получил Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека, которое было сделано в 1983 году.
При этом, как пишет ТАСС, несмотря на свои достижения, Монтанье после получения премии неоднократно выступал с заявлениями, которые негативно оценивали в научном сообществе. Так, в 2009 году он высказал мнение, что ВИЧ может побороть крепкий иммунитет в сочетании с диетой. Кроме того, он говорил о вреде вакцинации и в период пандемии коронавируса ходил на митинги антиваксеров, где рассказывал о «смертельной опасности» прививок от COVID-19.