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Чечня продолжает избавляться от советского наследия. На очереди — суды

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Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного вслед за районами, получившими новые названия в 2020 году. Об этом 10 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Шамсаила Саралиева.

Четыре района столицы Чечни были переименованы в честь нацлидеров. Ленинский район стал Ахматовским, Октябрьский — Байсангуровским, Заводской — Шейх-Мансуровским, Старопромысловский — Васаитовским. Райсуды же по-прежнему носят старые названия.

Внесенный законопроект может стать прецедентом в российском праве, так как законом не предусмотрено переименование судов. Исключением до сих пор были только окружные военные суды.

«Подобные прецеденты приведения наименований судов в соответствие с административным делением соответствующей территории уже есть в практике российского законодательства. Так, к примеру, были переименованы некоторые военные суды. Поэтому с принятием данного законопроекта станет возможным соответственно переименовать районные суды города Грозного без ущерба для их непрерывной деятельности», — сообщил депутат.

В Петербурге даже после переименования районов продолжают функционировать Дзержинский, Октябрьский, Куйбышевский и Ленинский суды.

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Комментарии (29)

change_it
Ну это они молодцы кстати. Не в то переименовывают, конечно, но важен прецедент, потом еще раз можно будет.
Кстати Дзержинский суд - это, конечно, нечто, все равно что в Германии был бы какой-нибудь суд имени Гиммлера.
274180938
Как сейчас модно говорить . Можем повторить . Операция чечевица.
Kot Piter
В шариатские? 🤔
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