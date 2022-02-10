Чечня продолжает избавляться от советского наследия. На очереди — суды

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного вслед за районами, получившими новые названия в 2020 году. Об этом 10 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Шамсаила Саралиева.



Четыре района столицы Чечни были переименованы в честь нацлидеров. Ленинский район стал Ахматовским, Октябрьский — Байсангуровским, Заводской — Шейх-Мансуровским, Старопромысловский — Васаитовским. Райсуды же по-прежнему носят старые названия.



Внесенный законопроект может стать прецедентом в российском праве, так как законом не предусмотрено переименование судов. Исключением до сих пор были только окружные военные суды.

