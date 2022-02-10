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Шишкин и «Бондиана с динозаврами». Вышел первый трейлер «Мира юрского периода: Господство»

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Universal Pictures выложила 10 февраля первый трейлер фильма «Мир юрского периода: Господство», который выйдет на экраны летом 2022 года. Это продолжение картины 2018 года «Мир юрского периода — 2» и шестой фильм франшизы.

Поклонники ждут картину еще и потому, что в ней появятся актёры оригинального фильма «Парк юрского периода» — Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм. И это уже произошло в трейлере картины Колина Треворроу.

Главная особенность ролика — половину его времени события развиваются в снежных краях, где динозавры то несутся по ледяным полям, то ходят среди поваленных деревьев, словно копируя мишек с шишкинской картины «Утро в сосновом лесу». А еще динозавры угрожают вымирающему человеческому виду, нападают на самолеты, бодро гоняются за мотоциклистами по итальянским городам (в связи с чем, вероятно, один из комментаторов уже окрестил ролик «бондианой с динозаврами») и почему-то все время растут, приобретая масштабы Годзиллы.

Насколько все это окажется важным в контексте всей картины — российский зритель узнает 9 июня, в США — днем позже.

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Комментарии (1)

Karl_Ivanovich
Неужели ещё кому-то интересно это УГ?
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