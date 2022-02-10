Для Вьетнама не нужна вакцина, в Индии отменяют карантин — у россиян появилось больше возможностей для путешествий

Власти Вьетнама разрешили въезд в страну невакцинированным гражданам России при наличии сертификата о перенесенном коронавирусе. Изменения касаются в том числе подростков от 14 до 18 лет. Об этом 10 февраля сообщает Anex Tour — единственный на сегодняшний день отечественный туроператор с собственной чартерной программой во Вьетнам.
Отныне страна признает российские сертификаты переболевших с «Госуслуг», документ нужно показать в аэропорту по прилете. Что касается вакцинации, то властям Вьетнама все равно, чем вы прививались. Главное — чтобы он оставался действительным на момент прибытия.
А Индия с 14 февраля отменяет для прибывших иностранцев обязательный недельный карантин. Теперь туристам будет достаточно просто следить за своим самочувствием. Также отменен ПЦР-тест на 8-й день пребывания в стране. На одинаковых условиях в Индию могут прилететь как вакцинированные, так и невакцинированные граждане. Последним нужно будет делать новые тесты каждые 72 часа при необходимости передвижения на общественном транспорте. Впрочем, как отмечает Ассоциация российских туроператоров, наши соотечественники обычно не покидают территорию курорта до конца отпуска.