Для Вьетнама не нужна вакцина, в Индии отменяют карантин — у россиян появилось больше возможностей для путешествий

Власти Вьетнама разрешили въезд в страну невакцинированным гражданам России при наличии сертификата о перенесенном коронавирусе. Изменения касаются в том числе подростков от 14 до 18 лет. Об этом 10 февраля сообщает Anex Tour — единственный на сегодняшний день отечественный туроператор с собственной чартерной программой во Вьетнам.



Отныне страна признает российские сертификаты переболевших с «Госуслуг», документ нужно показать в аэропорту по прилете. Что касается вакцинации, то властям Вьетнама все равно, чем вы прививались. Главное — чтобы он оставался действительным на момент прибытия.

