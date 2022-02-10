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Дырявый переезд в Понтонном латают солдаты дедовскими методами

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Неожиданный ямочный ремонт заметили автомобилисты в Колпинском районе Петербурга. Подлатать переезд и заодно поберечь чужие колеса вышли военные.

Читатель «Фонтанки»

Днем 10 февраля в поселке Понтонный солдаты засыпали дорожные ямы на железнодорожном переезде на Заводской улице битым кирпичом, сообщает читатель «Фонтанки». На кадрах, снятых очевидцем, видно, как пятеро молодых людей в военной форме и светоотражающих жилетах с лопатами и тачкой латают кирпичными «времянками» пробоины в асфальте между рельсами.

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В пресс-службе ЗВО «Фонтанке» пояснили, что через Заводскую улицу проходят железнодорожные пути к воинской части. Автомобильную дорогу там постоянно размывает, и, чтобы поддерживать функционирование железной дороги, военные вынуждены прибегать к подобным методам.

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