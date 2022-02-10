Народная артистка Зинаида Кириенко, сыгравшая Наталью в «Тихом Доне», госпитализирована с «омикроном»

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с коронавирусом. Об этом 10 февраля РБК сообщил ее сын Максим.



Он уточнил, что 88-летнюю актрису увезли по скорой, у нее диагностировали штамм «омикрон».



Зинаида Кириенко родилась в 1933 году, окончила ВГИК, играла в Театре им. А. С. Пушкина и в Московском драматическом театре на Малой Бронной, откуда перешла в Театр-студию киноактера.



Среди самых известных работ актрисы — роли Натальи Мелеховой в фильме «Тихий Дон» Сергея Герасимова, Ирины в картине Сергея Бондарчука «Судьба человека», матери Сани Григорьева в «Двух капитанах» Евгения Карелова.

