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Народная артистка Зинаида Кириенко, сыгравшая Наталью в «Тихом Доне», госпитализирована с «омикроном»

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Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с коронавирусом. Об этом 10 февраля РБК сообщил ее сын Максим.

Он уточнил, что 88-летнюю актрису увезли по скорой, у нее диагностировали штамм «омикрон».

Зинаида Кириенко родилась в 1933 году, окончила ВГИК, играла в Театре им. А. С. Пушкина и в Московском драматическом театре на Малой Бронной, откуда перешла в Театр-студию киноактера.

Среди самых известных работ актрисы — роли Натальи Мелеховой в фильме «Тихий Дон» Сергея Герасимова, Ирины в картине Сергея Бондарчука «Судьба человека», матери Сани Григорьева в «Двух капитанах» Евгения Карелова.

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Комментарии (3)

РР_75
Какое сказочное невежество журналистов Фонтанки.
sunsur
Кириенко! Грамотеи!
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