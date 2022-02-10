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Группа «Слот» отметит 20-летие в Петербурге концертом с гостями

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Группа «Слот», которую до сих пор хочется воспринимать как новую русскую рок-волну, на самом деле возрастом уже ближе к ветеранам сцены. Коллектив отметит 20-летие творческой деятельности большими концертами в столицах. В Петербурге шоу состоится 12 февраля в клубе «Морзе» (16+).

Фото: Википедия.org
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К солидной дате «СЛОТ» подготовился основательно. Во-первых, группа выпустила live «Инстинкт выживания» — это запись московского концерта, который состоялся в мае 2021 года. В почти двухчасовом видео звучат все главные хиты — «Кукла вуду», «Две войны», «Мертвые звезды» и, конечно, «Круги на воде». С последней песней связана другая интересная история. Помимо концерта, у «СЛОТ» вышел еще и трибьют-альбом. Песни Кэша и Нуки перепели «Ногу свело!», «Пневмослон», Евгений Маргулис, «План Ломоносова» и... Григорий Лепс. Певец выбрал именно «Круги на воде», и его версия очень полюбилась поклонникам.

Если же говорить о петербургском концерте, то он примечателен еще и тем, что на сцене ожидаются гости. Уже известно, что это будут Игорь Капранов из группы «Ауткаст» и группа Stigmata. Так что праздник обещает быть громким.

Алексей Нимандов

Фото: Википедия.org

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