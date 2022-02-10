В Ленобласти спасателям удалось вытащить из блендера палец неудачливой хозяйки

В деревне Агалатово женщина чуть не осталась без пальца из-за блендера. Об этом рассказали в пожарно-спасательной службе муниципального образования.
В 15:45 10 февраля спасателям поступило сообщение о том, что у местной жительницы застрял палец в блендере. «По прибытии установлено, что во время использования блендера женщина получила механическое повреждение указательного пальца ножом прибора с последующим блокированием пальца», — описали дальнейшие события в службе. Спасатели смогли деблокировать палец и оказать женщине первую помощь, после чего ее передали сотрудникам скорой помощи. Как уточняет 47news, пострадавшей 52 года, она находится в удовлетворительном состоянии.