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В Ленобласти спасателям удалось вытащить из блендера палец неудачливой хозяйки

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В деревне Агалатово женщина чуть не осталась без пальца из-за блендера. Об этом рассказали в пожарно-спасательной службе муниципального образования.

В 15:45 10 февраля спасателям поступило сообщение о том, что у местной жительницы застрял палец в блендере. «По прибытии установлено, что во время использования блендера женщина получила механическое повреждение указательного пальца ножом прибора с последующим блокированием пальца», — описали дальнейшие события в службе. Спасатели смогли деблокировать палец и оказать женщине первую помощь, после чего ее передали сотрудникам скорой помощи. Как уточняет 47news, пострадавшей 52 года, она находится в удовлетворительном состоянии.

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Комментарии (3)

Alex000
в этот раз конь оказался железный, и остановить на скаку не вышло
264727191
как?
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