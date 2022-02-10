Доля ипотеки при покупке жилья в новостройках в 2021 году достигла 77%

Доля ипотеки при покупке жилья на рынке Петербурга и пригородов в 2021 году составила 77%. Как сообщают в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость», ведущую роль здесь сыграла программа господдержки, до введения которой этот показатель был на уровне 60–65%, а в пиковые периоды достигал 85–90% в объёме всех ипотечных сделок.
После изменения условий господдержки спрос поддержали специальные программы с субсидированными ставками, разработанные застройщиками и банками. Доля таких программ и стандартной ипотеки во втором полугодии 2021 года превысила 50%.
— Особенной популярностью пользуются программы с дополнительной скидкой по ставке на период строительства объектов с использованием эскроу-счетов. Ими в январе воспользовались более 20% наших клиентов, — отмечает директор по ипотеке «Петербургской Недвижимости» Юлия Мошкова.