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«Сюда приходят греться бомжи». Жители города Касимов попросили Квентина Тарантино спасти «дом Доктора Живаго»

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В рязанском городе Касимов подготовили видеообращение к американскому режиссеру Квентину Тарантино, где попросили спасти «дом Доктора Живаго».

«Уважаемый мистер Тарантино. Мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая, духовная связь. <...> Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку. Мы хотим превратить этот дом в музей», — говорится 10 февраля в видео.

Записавшие обращение отметили, что выбрали Тарантино и потому, что в 2004 году он посетил могилу Бориса Пастернака в Подмосковье. По их словам, местные власти не оставили им выбора. Якобы у администрации нет денег для реконструкции «дома Доктора Живаго», в котором жил дядя Бориса Пастернака, и где гостил сам писатель в 1920 году.

«Мистер Тарантино, вы видите, в каком плачевном состоянии находится дом. Часть здания частично сгорела, а в холодное время года сюда приходят греться бомжи», — так состояние дома описали авторы ролика.

Они попросили американского режиссера помочь сделать из здания музей, а также пригласили его посетить Касимов.

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Комментарии (2)

Klaus_Nesanta
позовите ротенберга, сделает еще один апарт-отель
Денеб
Это наша Родина, сынок......
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