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Экс-полицейский получит почти полмиллиона и вернется на работу. Суд Петербурга рассмотрел дело о «липовой» справке на антитела

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Настоящий детектив разыгрался в управлении МВД по Центральному району Петербурга. Сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел за проступок, «порочащий честь мундира», сам же экс-полицейский уверял, что его оговорили, требовал восстановить его на службе и компенсировать вынужденный прогул суммой в 415 тысяч рублей, сообщает 10 февраля объединенная пресс-служба судов города.

Петербуржца уволили из УМВД по Центральному району 1 октября прошлого года. Суд установил, что поводом послужила справка о наличии антител к коронавирусу, выданная на имя истца в начале июля прошлого года. Работодатель считал, что документ поддельный, а сам сотрудник уверял, что не знает, каким образом анализ попал к руководству. И вообще, по рекомендации работодателя он привился от коронавируса: в середине июля первым компонентом и в августе — вторым.

Тогда суд сделал ставку на опрос свидетелей. Выяснилось, что руководство поставило перед работниками задачу предоставить справки о наличии антител к коронавирусу, медотводы либо справки о вакцинации. По словам одного из свидетелей, сбор документов происходил хаотично: некоторые руководители подразделений собирали и приносили справки сотрудников лично, другим полицейским приходилось делать это самостоятельно. Но вот каким образом в УМВД России по Центральному району попала справка истца о наличии антител, опрошенные не знали.

Тогда суд указал: раз доказательств предоставления справки истцом ответчик не представил, то и оснований для увольнения полицейского не имелось, поскольку не установлено, в чем заключается его проступок.

Приказ об увольнении петербуржца суд отменил, на службе его восстановил с 1 октября прошлого года и заставил раскошелиться УМВД России по Центральному району — в пользу истца обязал его выплатить довольствие за время вынужденного прогула в размере 415 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

***_555
А кто там подделал документы - и неважно.
VKuser17311101
415 тыщ с 1 октября? 4 месяца грубо
104 тыщи... ну пусть будет 90-100 в месяц, неплохо... и это, наверное, только оклад и надбавки ему почитали, без премий
Brit
И эти люди пытаются запретить нам ковыряться в носу.
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