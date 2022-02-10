Экс-полицейский получит почти полмиллиона и вернется на работу. Суд Петербурга рассмотрел дело о «липовой» справке на антитела

Настоящий детектив разыгрался в управлении МВД по Центральному району Петербурга. Сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел за проступок, «порочащий честь мундира», сам же экс-полицейский уверял, что его оговорили, требовал восстановить его на службе и компенсировать вынужденный прогул суммой в 415 тысяч рублей, сообщает 10 февраля объединенная пресс-служба судов города.



Петербуржца уволили из УМВД по Центральному району 1 октября прошлого года. Суд установил, что поводом послужила справка о наличии антител к коронавирусу, выданная на имя истца в начале июля прошлого года. Работодатель считал, что документ поддельный, а сам сотрудник уверял, что не знает, каким образом анализ попал к руководству. И вообще, по рекомендации работодателя он привился от коронавируса: в середине июля первым компонентом и в августе — вторым.

