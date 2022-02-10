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ИКМО «Екатерингофский» возглавила экс-сотрудница МВД без опыта работы в избиркомах

Петербургская избирательная комиссия сформировала избирком муниципального округа «Екатерингофский», главой которого назначили Ирину Ильину, до недавнего времени работавшую в органах внутренних дел. Такое решение на заседании 10 февраля приняли члены Горизбиркома, трансляция велась в паблике комиссии «ВКонтакте».

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«Предлагается Ильина Ирина Валерьевна 1974 года, которая предложена партией «Единая Россия», — сообщил замглавы Горизбиркома Олег Зацепа. — Про опыт работы: она до недавнего времени служила в органах внутренних дел в управлении по вопросам миграции. В этом качестве взаимодействовала с избирательными комиссиями. Также занималась вопросами обеспечения общественного порядка при проведении выборов. Членом избирательных комиссий она до этого не являлась, как она сказала. Да, высшее юридическое образование у нее имеется».

Кроме нее, в состав ИКМО вошли выдвинутая от общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ольга Байкова, Анна Залевина — от партии «Справедливая Россия», выдвинутая избирателями по месту жительства Вера Киселева, Ольга Михайленко — ее предложила организация «Боевое братство», представитель партии «Яблоко» Владимир Молодоженя, коммунист Андрей Шилов и Светлана Новикова, которую выдвинула общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров».

После скандальных муниципальных выборов в 2019 году Горизбирком признал неудовлетворительной работу 16 муниципальных избиркомов, и четыре потребовал расформировать в судебном порядке: «Екатерингофский», «Семеновский», «Коломяги» и «Сергиевское».

МО «Екатерингофский» самостоятельно распустил свой избирком, поэтому дело по нему было прекращено. С тех пор муниципалитет так и не сформировал новую комиссию, поэтому это сделала городская комиссия.

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Комментарии (2)

Денеб
Раз из органов - быстро сориентируется......
Opioman
Зачем вообще этот фарс? Ну отмените вы выборы — так хоть честно будет. Или тогда из этого фарса денег не отмыть?
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