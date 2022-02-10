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Под окнами в Шушарах нашли тело девушки. Ранее она заявила в полицию об изнасиловании

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Под окнами дома в Шушарах нашли тело 24-летней девушки. Незадолго до смерти она позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловал знакомый, к которому она пришла в гости.

Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, накануне утром полицейские приехали к дому 23 на территории микрорайона «Ленсоветовский». Их привел туда звонок девушки, которая сообщила о насилии, уточнив, что все вокруг в крови. Никакой крови в указанной квартире не оказалось, зато там находился молодой человек в невменяемом состоянии. Что именно он употребил, неизвестно.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка спокойно выходит на балкон — никто ее не преследует. Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства, но доказательств насилия пока что нет.

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Комментарии (8)

Komarinsk2019
Параллельно в Подмосковье девушку, которая оборонялась от поймавшего белочку приятеля, судят за убийство. Там убийство, а тут нормально всё. Надо было ей тоже с балкона выпрыгнуть, видимо.
Денеб
"...там находился молодой человек в невменяемом состоянии".... У нас вся страна в невменяемом состоянии....
261844081
А, если серьёзно, почему у нас системная вещь-10-15 раз рассказ следствию жертвы мельчайших подробностей насилия не квалифицируют как доведение ещё?
По информации благотворителей-это поточное дело, ежедневное, из-за которого многие насильники остаются на свободе, потому что жертва насилия не может вынести ещё одно "изнасилование", которое происходит весь период после, если хочешь справедливости для насильника...
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