Под окнами в Шушарах нашли тело девушки. Ранее она заявила в полицию об изнасиловании

Под окнами дома в Шушарах нашли тело 24-летней девушки. Незадолго до смерти она позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловал знакомый, к которому она пришла в гости.



Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, накануне утром полицейские приехали к дому 23 на территории микрорайона «Ленсоветовский». Их привел туда звонок девушки, которая сообщила о насилии, уточнив, что все вокруг в крови. Никакой крови в указанной квартире не оказалось, зато там находился молодой человек в невменяемом состоянии. Что именно он употребил, неизвестно.

