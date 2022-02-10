Минздрав: COVID-сертификат могут выдать по результату экспресс-теста, взятого медиком

Сертификат о перенесенном коронавирусе можно будет получить в том числе по положительным результатам экспресс-теста, взятого медицинским работником. Об этом со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова 10 февраля сообщает «Интерфакс».



Напомним, что начиная с 6 февраля заболевание коронавирусом в России можно подтвердить любым из зарегистрированных в стране методов, определяющих его антиген или генетический материал, в том числе с помощью экспресс-теста — без подтверждения ПЦР-тестом. Изменения в порядок подтверждения диагноза ранее были внесены постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

