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Минздрав: COVID-сертификат могут выдать по результату экспресс-теста, взятого медиком

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Сертификат о перенесенном коронавирусе можно будет получить в том числе по положительным результатам экспресс-теста, взятого медицинским работником. Об этом со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова 10 февраля сообщает «Интерфакс».

Напомним, что начиная с 6 февраля заболевание коронавирусом в России можно подтвердить любым из зарегистрированных в стране методов, определяющих его антиген или генетический материал, в том числе с помощью экспресс-теста — без подтверждения ПЦР-тестом. Изменения в порядок подтверждения диагноза ранее были внесены постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Фонтанка» писала, что для получения COVID-сертификата достаточно, чтобы антитела к коронавирусу у человека были — конкретных требований к уровню нет. Об этом также рассказали в Минздраве РФ.

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Комментарии (11)

Mustamyaki
Никогда ещё деньги так легко не плыли в руки!
Гуляют все (причастные)!
guess
Цель кампании - как можно большему количеству людей присвоить куар. Так как пугливых россиян, кого можно было загнать на укол под сказочки о страшном вирусе, уже не осталось, приходится догонять до требуемых мировым закулисьем 80-90% другими способами)
netty_90
Кому он нужен сейчас этот кукарекод и так без него почти везде пускают.
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