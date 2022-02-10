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В Белгороде девочка возила кота брюхом по льду. С ее родителями разбирается полиция

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Очевидцами жесткой прогулки стали прохожие на улице Счастливой в Белгороде. Видео, как девочка возит брюхом по льду кота, привязанного к веревке, появилось 10 февраля в телеграмм-канале Belgorod01.

Фото: Скриншот Белгород №1
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Свидетели жестокого обращения с животным пытались остановить девочку и даже сделали ей замечание, но она продолжила издевательства. Соседи рассказали, что и раньше ловили школьницу на живодерстве — якобы она привязала кота к дереву и совала ему в рот палку.

«Личность родителей девочки установлена. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белгородскому району с ними будет проведена профилактическая беседа», — заявили изданию «Подъем» в МВД.

Фото: Скриншот Белгород №1

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Комментарии (32)

SERGEY111
Щелкнут по носу родителям и правильно сделают - так обращаться с гнусным котище это уже перебор .
Денеб
Вместо "возила" прочитал "родила"....
П33/11-2
не вижу на видео по ссылке ничего такого, чтобы дети+подростки, а иногда и взрослые не делали с мелкими собачонками на улицах СПб.
куда снимать и отправлять такие видео, сколько заплатят?
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