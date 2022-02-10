В Белгороде девочка возила кота брюхом по льду. С ее родителями разбирается полиция

Очевидцами жесткой прогулки стали прохожие на улице Счастливой в Белгороде. Видео, как девочка возит брюхом по льду кота, привязанного к веревке, появилось 10 февраля в телеграмм-канале Belgorod01.

Свидетели жестокого обращения с животным пытались остановить девочку и даже сделали ей замечание, но она продолжила издевательства. Соседи рассказали, что и раньше ловили школьницу на живодерстве — якобы она привязала кота к дереву и совала ему в рот палку.



«Личность родителей девочки установлена. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белгородскому району с ними будет проведена профилактическая беседа», — заявили изданию «Подъем» в МВД.

