На Камчатской трамвай сошел с рельсов. Его чинили полтора часа

На Камчатской улице 10 февраля остановился трамвай. Им занималась аварийная бригада, а у других трамваев, как рассказали в соцсетях очевидцы, возникли проблемы с проездом.



«Очень много ремонтников в нарядной оранжевой форме. Как трудолюбивые муравьи. Шустро проводили пит-стоп трамваю. В очереди стояло еще десяток трамваев на Камчатской и Расстанной улицах», — отметил подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».