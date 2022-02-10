На Камчатской трамвай сошел с рельсов. Его чинили полтора часа

На Камчатской улице 10 февраля остановился трамвай. Им занималась аварийная бригада, а у других трамваев, как рассказали в соцсетях очевидцы, возникли проблемы с проездом.
«Очень много ремонтников в нарядной оранжевой форме. Как трудолюбивые муравьи. Шустро проводили пит-стоп трамваю. В очереди стояло еще десяток трамваев на Камчатской и Расстанной улицах», — отметил подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
В пресс-службе «Горэлектротранса» «Фонтанке» рассказали, что в 12:50 с путей сошел вагон, аварийная бригада работала до 14:30. В это время трамваи направлялись в объезд — со стороны Купчино до конечной станции «Карбюраторный завод», со стороны проспекта Стачек — до улицы Марата.
Причины неполадок будет выяснять специальная комиссия, уточнили в ГЭТ.