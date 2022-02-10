Останавливавшему лифты в Мурино хитрецу насчитали 19 эпизодов. В выборе жертв он оказался избирателен

По меньшей мере 19 человек стали жертвами мошенника, который останавливал лифты и отнимал телефоны у пассажиров. Удовлетворить его вкус мог не каждый — мужчина играл в спасителя исключительно перед девушками, пока на помощь одной из них не пришёл охранник ЖК в Мурино.

Подробности задержания лжелифтёра 10 февраля сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Сбежать ему не дал охранник жилого комплекса на улице Авиаторов Балтики в Мурино, к которому 5 февраля обратилась девушка, заподозрившая мошенника в мастере по ремонту лифтов.



«Мужчина не растерялся. Он сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации и вызвал наряд Росгвардии. Не дожидаясь их приезда, охранник самостоятельно пробежал по этажам этого подъезда, обнаружил, скрутил «лифтёра» и передал росгвардейцам», — рассказали в полицейском главке. Руководство УМВД России по Всеволожскому району планирует поощрить охранника.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Задержанного, как оказалось, искали с декабря прошлого года. За это время в полицию поступило 19 заявлений от обманутых пассажиров из Мурино, Невского и Выборгского районов Петербурга.

По версии следствия, преступник проникал в шахту и ждал на крыше, когда в лифт сядет молодая женщина. Стоило кабине начать движение, как он блокировал её и вступал в диалог с пассажиркой сначала под видом диспетчера, а потом мастера по ремонту.

«Выбирался из шахты этажом выше, приоткрывал двери лифта и просил девушку подсветить ему фонариком мобильного телефона, чтобы якобы полностью разблокировать двери. Когда пассажирка просовывала руку с телефоном в приоткрытые двери, забирал телефон и скрывался с места происшествия», — сообщают подробности в главке.

