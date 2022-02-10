КГИОП показал, как реставрируют Смольный собор. Работы полностью завершатся к маю

Для реставрации интерьеров в Смольном соборе пришлось построить леса высотой в 72 метра — это примерно с 20-этажный дом, цитирует пресс-служба комитета слова председателя Сергея Макарова.

Последний контракт на 39,9 млн рублей, который касается работ с интерьерами, был заключен 7 февраля, следует из данных сайта госзакупок. Исполнителем по нему является АО «Ремфасад».

«Мы завершаем работы по реставрации штукатурной отделки, лепного декора и металлических оконных заполнений барабана центрального купола, после чего будут демонтированы неинвентарные леса», — рассказал чиновник.

В 2015 году стартовала реставрация фасадов шедевра архитектора Растрелли, на эти цели потратили 481,6 млн рублей. С 2017 года работы начались внутри собора, на это выделили еще 422,9 млн рублей.



Специалисты музеефицировали пробный участок росписи. Напомним, завершением интерьеров здания занимался архитектор Василий Стасов, по его задумке, планировалось живописное оформление — роспись всех сводов и арок монохромной росписью гризайль, имитирующей кессонированные своды. На нескольких участках и были выполнены эти пробные росписи. В них самих, кроме истории строительства памятника, нет ничего примечательного — это была трафаретная роспись, типовое решение того времени. По решению Николая I их забелили.



Кроме того, реставраторы привели в порядок тамбур из сосновой и дубовой древесины, двери из хвойных пород северного и южного входов, оконные деревянные и металлические заполнения молельного зала; стены, арки и своды молельного зала, мраморные полы и ступени солеи, лепные элементы, декор на хорах, кованые ограждения, архитектурное убранство внутренних поверхностей центрального барабана, купола и «фонарика».

