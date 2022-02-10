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Волна «омикрона» закрыла по домам больше 160 тысяч петербуржцев. И это не считая ОРВИ

Число пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении в Петербурге продолжает увеличиваться, но не так интенсивно, как в последние недели. Многие получают диагноз «ОРВИ».

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Как следует из коронавирусного отчета Смольного от 10 февраля, в Петербурге амбулаторное лечение с ковидом проходит почти 162 тысячи человек. В больницах — 8 600 пациентов с COVID-19 и пневмониями. Из них 780 поступили за последние сутки, 650 находятся в реанимации, а 327 подключены к ИВЛ.

Первую дозу вакцины в Петербурге получили 2,3 млн жителей, включая 1 769 детей. Полную вакцинацию прошли 2,9 млн. В запасе еще 680 тысяч доз.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Нельзя выписывать человека с без отрицательного пцр через семь дней, слишком много людей в эти семь дней не справляются с вирусом. У Поповой то одна крайность то другая..
Static
800 чел в день отвозят. Начались осложнения.
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