Волна «омикрона» закрыла по домам больше 160 тысяч петербуржцев. И это не считая ОРВИ

Как следует из коронавирусного отчета Смольного от 10 февраля, в Петербурге амбулаторное лечение с ковидом проходит почти 162 тысячи человек. В больницах — 8 600 пациентов с COVID-19 и пневмониями. Из них 780 поступили за последние сутки, 650 находятся в реанимации, а 327 подключены к ИВЛ.



Первую дозу вакцины в Петербурге получили 2,3 млн жителей, включая 1 769 детей. Полную вакцинацию прошли 2,9 млн. В запасе еще 680 тысяч доз.

