Как следует из коронавирусного отчета Смольного от 10 февраля, в Петербурге амбулаторное лечение с ковидом проходит почти 162 тысячи человек. В больницах —
Первую дозу вакцины в Петербурге получили 2,3 млн жителей, включая
Волна «омикрона» закрыла по домам больше 160 тысяч петербуржцев. И это не считая ОРВИ
Число пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении в Петербурге продолжает увеличиваться, но не так интенсивно, как в последние недели. Многие получают диагноз «ОРВИ».
Как следует из коронавирусного отчета Смольного от 10 февраля, в Петербурге амбулаторное лечение с ковидом проходит почти 162 тысячи человек. В больницах —
Первую дозу вакцины в Петербурге получили 2,3 млн жителей, включая
17 января 2022, 20:42Иммунитета к коронавирусу почти лишились около 800 тысяч вакцинированных жителей Петербурга
21 сентября 2021, 18:56ВОЗ: 99% умерших с коронавирусом в больницах — без прививок
18 января 2022, 12:50Врачи в Петербурге рассказали про реальную смертность среди непривитых от COVID-19
21 декабря 2021, 11:48Минздрав: В России уже несколько десятков заболевших «омикроном»
18 августа 2021, 16:23В Смольном заявили, что привитые в Петербурге тяжело коронавирусом не болеют
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter