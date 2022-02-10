В Белоруссии заблокировали сайт издания TJournal

Министерство информации Белоруссии заблокировало в стране сайт TJournal. Об этом 10 февраля говорится на сайте самого издания.
«По какой именно причине, мы пока не знаем», — сказано в сообщении TJ. Редакция направила запрос в ведомство.
Как пишет dev.by, сайт добавили в список блокировки еще 9 февраля.
TJournal — российское интернет-издание и агрегатор новостей. Контент создают пользователи, редакция и роботы, которые анализируют соцсети, говорится на сайте TJ.
Несколько дней назад Генпрокуратура Белоруссии заявила, что в республике начали блокировать сайты, публикующие призывы к срыву референдума по проекту новой Конституции.