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В Белоруссии заблокировали сайт издания TJournal

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Министерство информации Белоруссии заблокировало в стране сайт TJournal. Об этом 10 февраля говорится на сайте самого издания.

«По какой именно причине, мы пока не знаем», — сказано в сообщении TJ. Редакция направила запрос в ведомство.

Как пишет dev.by, сайт добавили в список блокировки еще 9 февраля.

TJournal — российское интернет-издание и агрегатор новостей. Контент создают пользователи, редакция и роботы, которые анализируют соцсети, говорится на сайте TJ.

Несколько дней назад Генпрокуратура Белоруссии заявила, что в республике начали блокировать сайты, публикующие призывы к срыву референдума по проекту новой Конституции.

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