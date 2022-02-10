Бросивший петербурженку с ножом в спине получил 8,5 года колонии. Суд учёл, что женщина и сама не без греха

В колонию к особо опасным преступникам поедет убийца, устроивший резню в коммуналке на Петроградской стороне в Петербурге. Орудие преступления доставали из спины выжившей.



Как сообщает прокуратура 10 февраля, Петроградский райсуд признал виновным в убийстве и покушении Сергея Куделинского. Майской ночью прошлого года 42-летний мужчина из Карелии гостил в коммунальной квартире на Чкаловском проспекте, 16. Выпивал вместе с 40-летней хозяйкой комнаты и знакомым ровесником.



По материалам дела, застолье свернуло не туда около полуночи. Мужчину госпитализировали с многочисленными ссадинами и колото-резаными ранами. Как установил суд, Куделинский бил его сначала попавшимся под руку тупым предметом, а потом не меньше шести раз ударил кухонным ножом.

