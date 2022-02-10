Бросивший петербурженку с ножом в спине получил 8,5 года колонии. Суд учёл, что женщина и сама не без греха

В колонию к особо опасным преступникам поедет убийца, устроивший резню в коммуналке на Петроградской стороне в Петербурге. Орудие преступления доставали из спины выжившей.
Как сообщает прокуратура 10 февраля, Петроградский райсуд признал виновным в убийстве и покушении Сергея Куделинского. Майской ночью прошлого года 42-летний мужчина из Карелии гостил в коммунальной квартире на Чкаловском проспекте, 16. Выпивал вместе с 40-летней хозяйкой комнаты и знакомым ровесником.
По материалам дела, застолье свернуло не туда около полуночи. Мужчину госпитализировали с многочисленными ссадинами и колото-резаными ранами. Как установил суд, Куделинский бил его сначала попавшимся под руку тупым предметом, а потом не меньше шести раз ударил кухонным ножом.
Пострадавший умер в больнице. Женщине, получившей пять ударов, повезло больше. С ножом в спине её нашли соседи, медики успели её спасти.
«Суд, признав в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, аморальное поведение потерпевших, назначил Куделинскому наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 7 месяцев», — сообщили в прокуратуре.