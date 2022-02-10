На юго-западе Петербурга воровали фановые трубы. Под подозрением — дворник с товарищем

Сотрудники Росгвардии задержали дворника с товарищем, которые, предположительно, воровали фановые трубы в Кировском районе Петербурга. Разбираться с предприимчивыми гражданами будет полиция.
Как сообщает 10 февраля пресс-служба Росгвардии по Петербургу, накануне вечером патрульным сообщили, что в подвале дома на улице Стойкости двое мужчин откручивают канализационные трубы. На месте к наряду обратились представители ЖКХ и совета дома — рассказали, что один из нарушителей работает тут дворником, они с подельником добыли трубы уже из четырех парадных и готовятся их выносить.
Мужчин — оба они выходцы из Центральной Азии — задержали по подозрению в хищении чужого имущества и увезли в отдел полиции.