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На юго-западе Петербурга воровали фановые трубы. Под подозрением — дворник с товарищем

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Сотрудники Росгвардии задержали дворника с товарищем, которые, предположительно, воровали фановые трубы в Кировском районе Петербурга. Разбираться с предприимчивыми гражданами будет полиция.

Как сообщает 10 февраля пресс-служба Росгвардии по Петербургу, накануне вечером патрульным сообщили, что в подвале дома на улице Стойкости двое мужчин откручивают канализационные трубы. На месте к наряду обратились представители ЖКХ и совета дома — рассказали, что один из нарушителей работает тут дворником, они с подельником добыли трубы уже из четырех парадных и готовятся их выносить.

Мужчин — оба они выходцы из Центральной Азии — задержали по подозрению в хищении чужого имущества и увезли в отдел полиции.

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