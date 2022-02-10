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«У меня был ковид». Дима Билан опроверг сообщения о госпитализации

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Певец Дима Билан заявил, что его не госпитализировали с коронавирусом.

«Я, правда, пропал. <...> Я не на ИВЛ, но у меня был ковид. Я его прожил достаточно тихо», — заявил 10 февраля исполнитель в прямом эфире своего Instagram.

По словам Билана, он сдал несколько тестов, из которых один оказался положительным. Певец сообщил, что вскоре пройдет еще одно тестирование, чтобы убедиться, что «ковид покинул» его. Он заметил, что готовится к новым концертам.

Билан назвал «слухами» информацию из Telagram-каналов о том, что его госпитализировали и он находится на ИВЛ.

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