Два грузовика превратили Рябовское шоссе в «бутылочное горлышко»

ДТП с грузовиками собрало плотный затор в Красногвардейском районе Петербурга днем 10 февраля. Рябовское шоссе в сторону КАД оказалось сужено вдвое.

На Рябовском шоссе у пересечения с Лесопарковой улицей в направлении КАД столкнулись два грузовика, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В итоге левая из двух полос движения оказалась перегорожена, и оживленное шоссе сузилось до одного ряда, из-за чего образовалась плотная пробка.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на шоссе растянулся почти на два километра. Пробка начинается еще на Ириновском проспекте.