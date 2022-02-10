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Два грузовика превратили Рябовское шоссе в «бутылочное горлышко»

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ДТП с грузовиками собрало плотный затор в Красногвардейском районе Петербурга днем 10 февраля. Рябовское шоссе в сторону КАД оказалось сужено вдвое.

На Рябовском шоссе у пересечения с Лесопарковой улицей в направлении КАД столкнулись два грузовика, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В итоге левая из двух полос движения оказалась перегорожена, и оживленное шоссе сузилось до одного ряда, из-за чего образовалась плотная пробка.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на шоссе растянулся почти на два километра. Пробка начинается еще на Ириновском проспекте.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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