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Трассу «Скандинавия» под Петербургом сузили до конца февраля из-за ремонта

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На трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти почти на две недели перекрыли две полосы в сторону Петербурга. Там аварийно ремонтируют деформационный шов на путепроводе.

В среду, 9 февраля, начались аварийно-восстановительные работы на путепроводе, который расположен на 51-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» и проходит над региональной дорогой 41А-180 «Парголово — Огоньки», сообщает 10 февраля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В связи с этим полностью перекрыто движение по второй и третьей полосам в сторону Петербурга, и для проезда остались только переходно-скоростная и первая полосы.

Завершить ремонт планируется 21 февраля. За это время подрядчик должен разобрать нынешнее асфальтобетонное покрытие в пришовной зоне, восстановить поврежденный металлический профиль деформационного шва, армировать и забетонировать конструкции и затем восстановить гидроизоляцию и асфальт. Работы ведет ООО «ЕвроТрансСтрой».

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