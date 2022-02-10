Трассу «Скандинавия» под Петербургом сузили до конца февраля из-за ремонта

На трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти почти на две недели перекрыли две полосы в сторону Петербурга. Там аварийно ремонтируют деформационный шов на путепроводе.



В среду, 9 февраля, начались аварийно-восстановительные работы на путепроводе, который расположен на 51-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» и проходит над региональной дорогой 41А-180 «Парголово — Огоньки», сообщает 10 февраля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В связи с этим полностью перекрыто движение по второй и третьей полосам в сторону Петербурга, и для проезда остались только переходно-скоростная и первая полосы.