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В России за сутки выявили почти 200 тысяч заболевших коронавирусом. В Петербурге тоже продолжается рост

За последние сутки в России выявили 197 076 новых случаев COVID-19 — новый максимум с начала пандемии. Об этом 10 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Рост заболеваемости после небольшого затишья продолжается второй день подряд. Накануне было 183 103 случая, за день до этого — 165 643. В Петербурге ситуация аналогичная — 21 644 заразившихся за 24 часа против 19 644 вчера. Город сместился на второе место в стране по этому показателю, на первом вновь Москва с 22 747 случаями.

Госпитализации при этом держатся примерно на одном уровне — 19 446 человек уехали в больницы за сутки (20 178 днем ранее). Летальная статистика пошла в рост: 701 смерть за 24 часа против 669 вчера. В Петербурге скончались 58 человек (60 накануне).

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Комментарии (19)

Mikle776
я чего то не понимаю? Вроде вчера в Москве было 11800 заболевших (если не путаю), а сегодня 22000... Рост за день в два раза! И как верить в такие цифры?
261844081
Когда отменять эти глупые QR коды????
261844081
Ну как QR коды, помогли Петербургу быть наравне с Москвой по заболевшим?
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