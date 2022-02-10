В России за сутки выявили почти 200 тысяч заболевших коронавирусом. В Петербурге тоже продолжается рост

Рост заболеваемости после небольшого затишья продолжается второй день подряд. Накануне было 183 103 случая, за день до этого — 165 643. В Петербурге ситуация аналогичная — 21 644 заразившихся за 24 часа против 19 644 вчера. Город сместился на второе место в стране по этому показателю, на первом вновь Москва с 22 747 случаями.



Госпитализации при этом держатся примерно на одном уровне — 19 446 человек уехали в больницы за сутки (20 178 днем ранее). Летальная статистика пошла в рост: 701 смерть за 24 часа против 669 вчера. В Петербурге скончались 58 человек (60 накануне).