Экс-гаишника в Тихвине подозревают в том, что он отпустил пьяного водителя, после чего тот попал в ДТП и погиб

Сотрудника ГИБДД Тихвинского района Ленобласти подозревают в халатности, которая привела к трагическим последствиям. Сам инцидент, подробности которого загадочным образом всплыли сейчас, произошел еще минувшей осенью, а инспектор уже успел уволиться из органов.
Следственный комитет Тихвинского района 8 февраля возбудил уголовное дело о служебной халатности в отношении уже бывшего 46-летнего инспектора ДПС Дмитрия Шафрановича, сообщает 10 февраля 47News. По информации издания, полицейского стали проверять после ДТП, которое произошло на улице Карла Маркса в Тихвине 3 ноября 2021 года. Там лоб в лоб столкнулись Mazda и Hyundai, а после в них прилетел еще и Ford. В результате двух человек госпитализировали, один из них — 26-летний водитель «Хёндэ» — скончался в больнице.
По мнению следствия, перед аварией водителя того самого «Хёндэ» остановил экипаж ДПС с дежурным Шафрановичем. Предполагается, что мужчина был нетрезв, но каким-то образом продолжил движение после встречи с дорожными полицейскими. То есть инспектор не отстранил водителя от управления и не повез его на освидетельствование, а его машину — на спецстоянку.
Сам Шафранович в телефонном разговоре с 47news, даже не дослушав вопрос, сообщил, что уволился из органов.
Как отмечает издание, в июле 2019 года экипаж бывшего инспектора с погоней поймал налетчиков на АЗС в киришском поселке Будогощь. Четырех злоумышленников на белой KIA Optima, которые под угрозой пистолета отобрали у оператора 40 тысяч рублей, они остановили спустя 40–45 минут на подъезде к трассе Вологда — Новая Ладога в Тихвинском районе.