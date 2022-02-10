Экс-гаишника в Тихвине подозревают в том, что он отпустил пьяного водителя, после чего тот попал в ДТП и погиб

Сотрудника ГИБДД Тихвинского района Ленобласти подозревают в халатности, которая привела к трагическим последствиям. Сам инцидент, подробности которого загадочным образом всплыли сейчас, произошел еще минувшей осенью, а инспектор уже успел уволиться из органов.



Следственный комитет Тихвинского района 8 февраля возбудил уголовное дело о служебной халатности в отношении уже бывшего 46-летнего инспектора ДПС Дмитрия Шафрановича, сообщает 10 февраля 47News. По информации издания, полицейского стали проверять после ДТП, которое произошло на улице Карла Маркса в Тихвине 3 ноября 2021 года. Там лоб в лоб столкнулись Mazda и Hyundai, а после в них прилетел еще и Ford. В результате двух человек госпитализировали, один из них — 26-летний водитель «Хёндэ» — скончался в больнице.