«Футурама» возвращается. Мультсериал получил еще 20 выпусков

Спустя месяцы переговоров сервис Hulu заключил сделку по 20 новым эпизодам мультсериала «Футурама». Они увидят свет на стриминге в 2023 году. Об этом сообщило 9 февраля издание Deadline.



Ключевые актеры, чьи голоса зрители слышали за кадром, останутся теми же, кроме робота Бендера в исполнении Джона Ди Маджо: хотя у обеих сторон было желание сотрудничества, переговоры зашли в тупик. В настоящее время поиск нового актера на эту роль ведется.



Предстоящее возвращение «Футурамы» станет третьим. Сериал выходил с 1999 года по 2003-й на телеканале FOX и с 2008 по 2013-й — на Comedy Central (тогда были показаны старые эпизоды плюс новые полнометражные фильмы, разбитые для показа на эпизоды). В России мультсериал показывали с 2001 года на REN-TV, а потом с 2007-го — на 2х2.

