ВОЗ в этом году получила новые документы по «Спутнику V» и возобновила процесс его признания

«Процесс EUL (включение в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях) одинаков для всех вакцин, и сроки зависят от многих элементов, в том числе от того, насколько быстро компания сможет предоставить необходимые данные, — рассказала Вуйнович в интервью «Известиям» , опубликованном 10 февраля. — <...> На данный момент процесс EUL для вакцины «Спутник» возобновлен, РФПИ и все заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы. ВОЗ получала документы в конце декабря и некоторые — в 2022 году».

Процесс включения российской вакцины « Спутник V» в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях возобновлен, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По её словам, подписаны все необходимые документы.

Вуйнович подчеркнула, что ускорить процесс или пропустить какой-то шаг невозможно — «это будет означать неполное прохождение процесса». Она отметила, что не может предположить срок завершения процесса, но знает, что он «продвигается вперёд».



«ВОЗ призывает производителей вакцин, в том числе из России, подавать заявки на участие в процессе оценки EUL, поскольку вакцинация против COVID-19 должна охватить все подходящие группы населения, а вирус продолжает развиваться. Чем больше вариантов и технологий станет доступно, тем скорее закончится пандемия», — отметила представитель ВОЗ в РФ.



По её словам, распространение «омикрона» может ознаменовать переход к новой фазе пандемии. Если быстро увеличить количество вакцинированных, то острая фаза может завершиться уже в 2022 году.



«Текущая эпидемиологическая ситуация с SARS-CoV-2 характеризуется появлением и быстрым распространением варианта «омикрон» в глобальном масштабе, продолжающимся снижением распространенности варианта «дельта» и очень низким уровнем циркуляции «альфа», «бета» и «гамма». <...> Мы наблюдаем смешанную картину: одни страны смягчают меры, в основном в Западной и Северной Европе, а другие наоборот ужесточают их. ВОЗ призывает все страны сохранять бдительность и усиливать эпиднадзор, целевое тестирование и секвенирование, делиться последовательностями генома с общедоступными базами данных. Рекомендует странам повысить охват вакцинацией, использовать меры по карантину для заболевших и применять профилактические меры», — подчеркнула Вуйнович.

