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Киноман с золотыми руками задержан за нападение с монтировкой. Петербуржцу раскроили череп

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Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы найти того, кто мог отправить в больницу жителя Выборгского района Петербурга. Удар монтировкой он получил в десяти минутах от дома. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 февраля.

Подозреваемого оперативники уголовного розыска накануне утром увезли в отдел с улицы Есенина. По версии следствия, в воскресенье ночью с помощью подручных средств он проломил голову жителю Выборгского района.

О нападении полицейским 8 февраля рассказала жена пострадавшего. По её словам, муж получил удар монтировкой от малознакомого Артёма напротив станции метро «Проспект Просвещения». Мужчина добрался до дома, через два дня понял, что без медицинской помощи не обойтись. В больницу его увезли с открытым переломом теменной кости.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому 38 лет, он работает мастером-универсалом. В подписках его социальных сетей подборка пабликов для киноманов и разнообразные группы, посвящённые строительству и хитростям ремонта. В прошлом — статьи о наркотиках. Мужчина задержан на двое суток.

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Комментарии (2)

07A
Пострадавший жил наполненной приключениями жизнью! Открытый перелом черепа не удивил жену, только свежие следы мозгов на полу по пути в ванную заставили позвонить в скорую!
Ro_Bot
Фонтанка, а какова судьба ветеринара? Из околотка вышел и дальше колесит по городу с ломом в багажнике?
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