Киноман с золотыми руками задержан за нападение с монтировкой. Петербуржцу раскроили череп

Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы найти того, кто мог отправить в больницу жителя Выборгского района Петербурга. Удар монтировкой он получил в десяти минутах от дома. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 февраля.



Подозреваемого оперативники уголовного розыска накануне утром увезли в отдел с улицы Есенина. По версии следствия, в воскресенье ночью с помощью подручных средств он проломил голову жителю Выборгского района.



О нападении полицейским 8 февраля рассказала жена пострадавшего. По её словам, муж получил удар монтировкой от малознакомого Артёма напротив станции метро «Проспект Просвещения». Мужчина добрался до дома, через два дня понял, что без медицинской помощи не обойтись. В больницу его увезли с открытым переломом теменной кости.

