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В Раухфуса спасают отравившуюся лекарствами девочку с Пороховых

Девочку, отравившуюся медицинскими препаратами, спасают в Детском городском клиническом центре имени Раухфуса в Петербурге. До лекарств она добралась, оставшись без внимания родителей.

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Пациентка, которой в апреле должно исполниться два года, поступила в больницу накануне поздним вечером. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Состояние девочки оказалось тяжёлым, ей диагностировали отравление.

Медики забрали её из квартиры на Индустриальном проспекте, где она живёт вместе с родителями. Оставшись на некоторое время без внимания, ребёнок добрался до аптечки и попробовал, по предварительным данным, несколько препаратов. Через пару часов девочке стало хуже, ей вызвали скорую.

Сколько таблеток съела дочь, родители сказать затруднились.

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