В Раухфуса спасают отравившуюся лекарствами девочку с Пороховых

Пациентка, которой в апреле должно исполниться два года, поступила в больницу накануне поздним вечером. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Состояние девочки оказалось тяжёлым, ей диагностировали отравление.



Медики забрали её из квартиры на Индустриальном проспекте, где она живёт вместе с родителями. Оставшись на некоторое время без внимания, ребёнок добрался до аптечки и попробовал, по предварительным данным, несколько препаратов. Через пару часов девочке стало хуже, ей вызвали скорую.

