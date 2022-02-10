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Инфекционист спрогнозировал, когда заболеваемость ковидом в России выйдет на плато

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Уже можно говорить о сроках выхода на плато, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в России остается высокой, полагает врач-инфекционист Николай Малышев.

В интервью радио Sputnik, опубликованном 10 февраля, он назвал «плато» такую ситуацию, когда число выздоровевших и заболевших становится одинаковым. «Количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но пока до плато далековато. Плато — это когда сколько заболело [за сутки], столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших», — отметил Малышев.

По его оценке, количество госпитализированных и выписанных из больницы пациентов может сравняться через три-четыре недели.

«Сейчас значительно больше людей госпитализируют [чем выписывают из больниц]. Они все остаются в стационарах — кто на неделю, кто на две. Пока пациенты с COVID-19 накапливаются [в больницах], нагрузка на госпитальную сеть растет. Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато, и будет легче», — считает медик. Примерно в этот срок, через месяц, можно ожидать, что рост суточной заболеваемости остановится.

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Комментарии (6)

VKuser199962806
Меня больше интересует, Жириновский уже подал иск к Гинцургу за обман ? Ведь он, поверив его басням, 8 раз кололся жижей, а сейчас в реанимации.
bluxer
Эту дохлую корову ещё долго будут доить. И сколько раз надо, столько и выйдет.
Так что продолжайте писать про ежедневный резкий рост.
либералЪ76
Было бы хорошо, если бы каждый занимался своим делом... Врачи лечили людей, вместо аналитики, фсб бы занимались безопасностью, а не руководством страной, журналисты бы писали статьи, а менты бы проводили расследования и боролись с преступностью...
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