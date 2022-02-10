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В Институте Пушкина придумали другое название для QR-кода

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Негативное отношение к QR-кодам у россиян может быть отчасти связан с самим термином, считает проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.

«Термин «QR-код» не всем понятен, поскольку это англоязычная аббревиатура — Quick Response Code, то есть код быстрого отклика. Все непонятное усиливает раздражение», — пояснил филолог в интервью радио Sputnik, опубликованном 10 февраля.

Осадчий предполагает, что если отказаться от самого термина, то и ограничения, введённые из-за коронавируса, будут восприниматься легче.

«У нас, в Институте Пушкина, мы используем понятие «графический код». Мы его сами придумали, и мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям», — советует Осадчий. По его оценке, это слово понятно с точки зрения словообразования — «чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло».

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