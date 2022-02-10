В Институте Пушкина придумали другое название для QR-кода

Негативное отношение к QR-кодам у россиян может быть отчасти связан с самим термином, считает проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.



«Термин «QR-код» не всем понятен, поскольку это англоязычная аббревиатура — Quick Response Code, то есть код быстрого отклика. Все непонятное усиливает раздражение», — пояснил филолог в интервью радио Sputnik, опубликованном 10 февраля.



Осадчий предполагает, что если отказаться от самого термина, то и ограничения, введённые из-за коронавируса, будут восприниматься легче.

