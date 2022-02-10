«Второго шанса у моей дочери не будет». Помогите шестилетней петербурженке победить лейкоз

У Киры очень нестандартная и сложная ситуация: у неё произошёл ранний рецидив с поражением зрительного нерва, задета центральная нервная система. Правый глаз совсем не видит. Сейчас малышка проходит противорецидивную химиотерапию в онкогематологическом отделении ДГБ № 1 Санкт-Петербурга. Сразу после завершения лечения ей нужна трансплантация костного мозга. Медлить с этим нельзя. При этом требуется стопроцентная совместимость с донором.

Диагноз «острый лимфобластный лейкоз» Кире поставили в 2019 году, сразу после её дня рождения. И вот уже третий год семья Финагиных пытается вылечить ребёнка. Казалось, осенью 2021 года они смогли победить болезнь — Кира вышла в ремиссию. Но через три месяца случился рецидив.

«Кире нужен 100% донор. В России донорская база развита слабо. Нам не могут в короткие сроки найти подходящего донора», — говорит Марина, мама Киры.



Родители узнали, что отделение ТКМ в израильской клинике «Хадасса» считается одним из лучших центров трансплантации в мире. По статистике, из всех проведённых трансплантаций 95 % успешные. И самое главное — у клиники есть собственные банки доноров, также она сотрудничает с международными регистрами костного мозга. Это увеличивает шанс найти донора для Киры в кратчайшие сроки.



«Опыт врачей особенно важен для нас, ведь у нашей Киры поражена центральная нервная система. Это значит, что второго шанса на выздоровление у моей дочери не будет», — говорит Марина Финагина.



В клинике готовы принять Киру. Но стоимость лечения огромна для обычной петербургской семьи — более 3,7 миллиона рублей.



Помощь в сборе средств семье девочки оказывает благотворительный фонд «Наши дети».



Кира мечтает, что, когда поправится, займётся фехтованием. А ещё она хочет стать лучшим поваром на свете и открыть свой ресторан. Но без помощи эти мечты могут так и остаться мечтами.

