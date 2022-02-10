На велосипеде по Западному скоростному диаметру? Такое возможно лишь раз в году на ЗСД Фонтанка Фест

Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Фестиваль в этом году пройдет в субботу, 21 мая. Что нового и интересного ждет участников фестиваля и почему не стоит откладывать регистрацию на последние дни — расскажет куратор фестиваля Дмитрий Витковский.

— За первую неделю с момента открытия регистрации у нас уже зарегистрировалось более 2000 человек. Напомню, что у участников фестиваля есть выбор — их ждет массовый забег на двух дистанциях — 10 километров и 21,1. А также традиционный вечерний велопарад на 15 километров. Все активности проходят по центральному участку Западного скоростного диаметра — с самыми красивыми видами на Финский залив и новые архитектурные доминанты Петербурга.



— Тысячи петербуржцев уже принимали прежде участие в этом красочном мероприятии и знакомы с его форматом. Есть ли что-то новое по сравнению с предыдущими годами?

— Бегуны-любители получат, как нас многие просили, новую дистанцию полумарафона. Теперь трасса проходит не в 2 круга по 10 километров, а в один. Бегуны добегут до второго Вантового моста через Большую Неву и Корабельный фарватер. Профиль трассы будет из-за этого чуть сложнее, но наградой бегунам станут великолепные виды на Финский залив. Увидеть город с этой точки не из окон мчащегося автомобиля довелось пока немногим. У вас теперь есть такой шанс!



Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







— Всё это не отменяет спортивную составляющую забега?

— Нет, конечно. Все стандарты спортивных забегов — хронометраж трассы, медали победителям по возрастным категориям, кубки и крупные денежные премии лидерам в абсолютном зачете — всё это обязательно будет. Ну и, естественно, обслуживание на пунктах питания, раздевалка, стартовый номер, мешок для одежды, медаль финишера — тут всё по высшим стандартам беговых состязаний.



— А чего ждать велосипедистам?

— Постараемся, чтобы участникам велопарада было комфортно на всём протяжении трассы. Мы усилим команду волонтеров, учтем недочеты прошлых лет. Я напомню, что все старты начинаются от фестивального городка. Как и прежде, он будет расположен на парковке гипермаркета «Окей!» на Богатырском проспекте, 42. Бегуны стартуют в 16:30. Велосипедисты — вечером, около 21 часа. Начиная с двух часов дня в фестивальном городке проходят различные активности, работает команда ведущих и диджеев. Велопробег, как и в прошлом году, закончится на съезде ЗСД на Екатерингофском канале. Организаторы рассчитывают, что большинство участников доберутся домой самостоятельно. А для тех, кому дистанция дастся тяжело, будут организованы автобусы, которые доставят велосипедистов до станций метро. Также будут работать веломаршалы, которые помогут доехать от финиша трассы до станций метро.



Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







— Сколько стоит регистрация на фестиваль?

— Зарегистрироваться на фестиваль можно уже сейчас. Единственная точка регистрации — сайт Regplace (https://reg.place/events/zsd-fontanka-fest-2022). Стоимость регистрации на беговые дистанции начинается от 1300 рублей. Стоимость участия в велопараде — 600 рублей. Это начальные цифры, цена изменится через несколько недель, причём существенно. Поэтому мой совет — не откладывать регистрацию на последние дни. Кроме того, на всех дистанциях есть лимиты. Слоты в какой-то момент просто могут закончиться.



— Какие есть ограничения на участие в фестивале?

— Во-первых, есть ограничения по возрасту. Из-за ситуации с коронавирусом мы ограничили возраст участников — от 18 лет и старше. Во-вторых, на велопараде есть запрет на использование иных механических и электрических средств передвижения, кроме велосипеда. В-третьих, как того требуют от нас действующие правила, мы будем просить всех участников на пунктах регистрации предъявить сертификат вакцинации или иные документы, разрешающие участие в спортивных мероприятиях. Бегуны должны будут предъявить также оригинал медицинской справки о возможности участия в массовых забегах.

— Сколько человек, по вашим расчетам, примут участие в соревнованиях? Много ли среди них иногородних? Возможно ли участие корпоративных команд?

— В прошлом году в фестивале участвовало около 10 тысяч человек. В этом году мы увеличили квоты. Рассчитываем, что нас будет более 13 тысяч. География фестиваля всегда обширна — от Калининграда до Камчатки. Полагаем, что в этом году гостей из других городов будет еще больше. Также приветствуем корпоративное участие в фестивале — будем активно помогать российским компаниям, которые захотят собрать на фестивале свои команды, как бегунов, так и велосипедистов. Но предостерегаем от любых командных активностей, не согласованных с организаторами.



— Если у кого-то остались вопросы по участию в фестивале, кому их можно задать?

— У нас есть официальный сайт https://zsdfest.ru, загляните — там точно есть ответы на многие ваши вопросы. Активно работают группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук», заработал канал в «Телеграм». Вы можете найти там всю информацию, а если вопросы останутся — мы всегда ответим на них в комментариях.

