К 8 Марта готовы: рисунки петербуржцев покажут на уличных экранах

Фото: Александр Ощепков Поделиться Поделиться







В преддверии Международного женского дня в Петербурге стартует социальный проект «Яркие краски весны». Это онлайн-выставка поздравительных рисунков, открыток, аппликаций и графики, которые сами горожане сделают в подарок близким.

Организаторы — «Фонтанка.ру» и оператор наружной рекламы «Дизайнмастер» — будут транслировать творения участников с 25 февраля по 10 марта на сорока больших видеоэкранах по всему городу: не только как поздравление для всех женщин, но и в поддержку детского и семейного творчества.



Кстати, это замечательный повод порисовать вместе с детьми. Например, ребенок самостоятельно или при помощи папы сделает поздравительную открытку для мамы или бабушки, а отец отправит ее организаторам.

Тем более что ни пол, ни возраст, ни профессия для участия неважны, и художником быть необязательно, и денег за это не попросят. Творческую работу можно выполнить в любом стиле и технике — красками, фломастерами, карандашами или в компьютерной программе. Аппликации, лоскутные или мозаичные панно тоже приветствуются.

Экспонаты принимаются до 23 февраля включительно на сайте 8marta-2022.ru.

Вячеслав Ракитский

Что надо сделать, чтобы отправить открытку на «Яркие краски весны»: 1. Подготовьте рисунок или аппликацию на тему 8 Марта.

2. Отсканируйте или сфотографируйте работу в хорошем качестве.

3. Загрузите файл на сайте 8marta-2022.ru до 23 февраля с указанием имени автора.

Ваш рисунок и имя увидят сотни тысяч человек.

Если у вас есть интересная история о празднике 8 Марта, поделитесь ею при отправке творческой работы. Наиболее яркие истории «Фонтанка» опубликует.



— Выставка творческих поздравлений — это прекрасный способ накануне 8 Марта расцветить наш город яркими весенними красками, которых так не хватает в это время года, — говорит Дмитрий Витковский, генеральный директор городского портала «Фонтанка.ру». — Мы хотим дать возможность петербуржцам поделиться своим творчеством на «электронных стенах» города, которые потом никто не закрасит. Поздравить наших милых и любимых женщин с праздником весны! — Одна из задач проекта — поддержка творческого самовыражения горожан. Мы развиваем традицию арт-выставок на цифровых носителях наружной рекламы и стремимся активно вовлекать в нее и горожан, и ведущие СМИ, и учреждения культуры. Размещение произведений искусства, справочной информации и социальных роликов делает билборды полезными и формирует медиаоблик города, — объяснил Егор Крылов, директор по маркетингу компании «Дизайнмастер».

Социальный проект «Яркие краски весны» пройдет не только в Санкт-Петербурге, но и в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Омске.



Если у вас есть вопросы о проекте, пишите нам.

