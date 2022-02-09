Нет тела, но в суд направлено дело об убийстве серпом 11 лет назад в Ленобласти

СК Ленобласти отчитался о завершении расследования уголовного дела об убийстве, совершенном 11 лет назад в Лодейнопольском районе. По версии следствия, обвиняемый убил своего товарища серпом, а тело закопал в лесу.
Как пишет 47news 9 февраля, 37-летний житель Лодейного Поля скоро должен предстать перед судом. Следствие считает, что в сентябре 2010 года он приехал с 45-летним знакомым в Свирское лесничество. Там между ними вспыхнул конфликт, в итоге молодой человек начал бить оппонента руками и ногами, точку поставил серпом. От полученных травм мужчина скончался.
По версии следствия, чтобы скрыть преступление, обвиняемый закопал тело в лесу, а серп выбросил в реку Канома. Поиски останков продолжаются.
Расследованием занималась аналитическая следственно-оперативная группа по неочевидным тяжким и особо тяжким преступлениям. Производство дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения, приостанавливалось, но затем было возобновлено.
«Следователями собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы СК Ленобласти.
Решения суда обвиняемый дожидается под стражей. Известно, что в прошлом мужчина был судим неоднократно.