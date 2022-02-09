Нет тела, но в суд направлено дело об убийстве серпом 11 лет назад в Ленобласти

СК Ленобласти отчитался о завершении расследования уголовного дела об убийстве, совершенном 11 лет назад в Лодейнопольском районе. По версии следствия, обвиняемый убил своего товарища серпом, а тело закопал в лесу.



Как пишет 47news 9 февраля, 37-летний житель Лодейного Поля скоро должен предстать перед судом. Следствие считает, что в сентябре 2010 года он приехал с 45-летним знакомым в Свирское лесничество. Там между ними вспыхнул конфликт, в итоге молодой человек начал бить оппонента руками и ногами, точку поставил серпом. От полученных травм мужчина скончался.

