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Нет тела, но в суд направлено дело об убийстве серпом 11 лет назад в Ленобласти

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СК Ленобласти отчитался о завершении расследования уголовного дела об убийстве, совершенном 11 лет назад в Лодейнопольском районе. По версии следствия, обвиняемый убил своего товарища серпом, а тело закопал в лесу.

Как пишет 47news 9 февраля, 37-летний житель Лодейного Поля скоро должен предстать перед судом. Следствие считает, что в сентябре 2010 года он приехал с 45-летним знакомым в Свирское лесничество. Там между ними вспыхнул конфликт, в итоге молодой человек начал бить оппонента руками и ногами, точку поставил серпом. От полученных травм мужчина скончался.

По версии следствия, чтобы скрыть преступление, обвиняемый закопал тело в лесу, а серп выбросил в реку Канома. Поиски останков продолжаются.

Расследованием занималась аналитическая следственно-оперативная группа по неочевидным тяжким и особо тяжким преступлениям. Производство дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения, приостанавливалось, но затем было возобновлено.

«Следователями собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы СК Ленобласти.

Решения суда обвиняемый дожидается под стражей. Известно, что в прошлом мужчина был судим неоднократно.

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Комментарии (4)

AlBerkut
А тело в лесу как закопал, целиком, как дикарь и варвар, или культурно, по-нашему?
А то как-то нещитово получается, тела не нашли, но вменили мокруху, орудие преступления тоже установили (и тоже не нашли, да?), а вот как с телом поступил - не установили🤔
ДЮрьевич
Интересное название - по неочевидным преступлениям. Тела нет, но есть висяк. Теперь закроют. Все молодцы. Только по неочевидным - так любого могут посадить.
firma
Не дай вам бог оказаться сейчас в двояком положении — идёт вал раскрытия с 1996 года, по тяжким и особо. С атакой на судейских по срокам давности.
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