FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
74.80р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Минпросвещения: Более 75% учителей имеют оклад ниже МРОТ

29
Печать

В России 76% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Об этом 9 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпросвещения, представленные на заседании Совета Федерации.

Уточняется, что информация представлена за декабрь 2021 года. Тогда МРОТ составлял 12 792 рубля, с 1 января 2022-го его размер увеличили до 13 890 рублей.

При этом в ведомстве добавили, что структура зарплаты учителей опирается на ставку и, помимо оклада, содержит различные надбавки и выплаты.

Кроме того, в министерстве заявили, что в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей, из-за чего возникает непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат.

С 1 сентября 2022 года до июля 2023-го в ряде субъектов страны планируют провести апробацию единых требований к системам оплаты труда педагогов. Также Минпросвещения совместно с другими ведомствами разрабатывает проект новой системы оплаты, которая призвана исправить ситуацию с низкими окладами.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (29)

266597475
норм. В ТЕХ ЖЕ школах и в тех же госбольницах директора и главврачи имеют зарплату в на порядок больше. Оновы духовности и нравтсвенности и моральные традиционные ценности - чо тама в постановлении Пленума ЦК ПЖиВ депутат и видный молодой и ранний Динозаврик накозябал ?
261844081
Если серьезно. То у нас учитель может 30 получать (не путать с воспитателем ГПД и тд). Чисто предметник со ставкой от 25 часов. А вот в регионах реально у человека ставка 36 часов ядерная и зарплата вы думаете 40, 30. Нет, 14000 зарплата в какой-нибудь области(это с классным руководством и тд). У нас очень несправедливая оплата труда учителей, очень, думаю, медиков тоже. Кстати, призываю увеличить зарплату санитарам, они очень делают полезную работу!
274172343
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я на.йду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний