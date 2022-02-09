Минпросвещения: Более 75% учителей имеют оклад ниже МРОТ

В России 76% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Об этом 9 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпросвещения, представленные на заседании Совета Федерации.



Уточняется, что информация представлена за декабрь 2021 года. Тогда МРОТ составлял 12 792 рубля, с 1 января 2022-го его размер увеличили до 13 890 рублей.



При этом в ведомстве добавили, что структура зарплаты учителей опирается на ставку и, помимо оклада, содержит различные надбавки и выплаты.



Кроме того, в министерстве заявили, что в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей, из-за чего возникает непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат.

