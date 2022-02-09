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Геомагнитная буря доставила Илону Маску головную боль, уничтожив 40 спутников

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Мощная геомагнитная буря уничтожила 40 спутников компании SpaceX. В пресс-службе детища Илона Маска эту информацию подтвердили 9 февраля.

«Согласно предварительному анализу, повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима и начать маневрирование по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли», — говорится в сообщении SpaceX.

Угрозы для жителей Земли нет, столкновения с другими спутниками, падение обломков и образование космического мусора исключены. Спутники запрограммированы на саморазрушение при повторном входе в атмосферу Земли.

Геомагнитную бурю вызвала солнечная активность, в результате атмосфера Земли начала нагреваться и расширяться. При определенной интенсивности расширения явление представляет опасность для космических объектов, находящихся на низкой орбите.

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Комментарии (10)

Pilat
Буря? :-))) Помешала :-)))
Да нет дорогой Маск, это не буря.
Это еще один подвиг наших скромных героев - Петрова и Боширова.
Они всегда на посту, всегда на страже нашей Родины!
274172343
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как то.лько я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Artem_9
Зато теперь Илон узнал о геомагнитных бурях) Пригодится))
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