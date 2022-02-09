Геомагнитная буря доставила Илону Маску головную боль, уничтожив 40 спутников

Мощная геомагнитная буря уничтожила 40 спутников компании SpaceX. В пресс-службе детища Илона Маска эту информацию подтвердили 9 февраля.



«Согласно предварительному анализу, повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима и начать маневрирование по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли», — говорится в сообщении SpaceX.



Угрозы для жителей Земли нет, столкновения с другими спутниками, падение обломков и образование космического мусора исключены. Спутники запрограммированы на саморазрушение при повторном входе в атмосферу Земли.

