Геомагнитная буря доставила Илону Маску головную боль, уничтожив 40 спутников

Мощная геомагнитная буря уничтожила 40 спутников компании SpaceX. В пресс-службе детища Илона Маска эту информацию подтвердили 9 февраля.
«Согласно предварительному анализу, повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима и начать маневрирование по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли», — говорится в сообщении SpaceX.
Угрозы для жителей Земли нет, столкновения с другими спутниками, падение обломков и образование космического мусора исключены. Спутники запрограммированы на саморазрушение при повторном входе в атмосферу Земли.
Геомагнитную бурю вызвала солнечная активность, в результате атмосфера Земли начала нагреваться и расширяться. При определенной интенсивности расширения явление представляет опасность для космических объектов, находящихся на низкой орбите.