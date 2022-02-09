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Петербургский регоператор опубликовал проект концепции обращения с отходами. Разделять мусор жителям предлагают в меру

На сайтах Невского экологического оператора и петербургского комитета по природопользованию 9 февраля сообщается о публикации проекта основного документа мусорной реформы — концепции по обращению с отходами в Петербурге и Ленобласти. Это сделано для обсуждения всеми заинтересованными.

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Документ опубликован 9 февраля. В нем содержатся прогнозы по объемам накопления отходов в различных сценариях: самый вероятный на 2022 год — 2,40 млн тонн в Петербурге и 3,16 млн тонн во всей агломерации.

Судя по всему, в силе остаются планы по строительству пяти комплексов по переработке отходов — два в Петербурге и три в Ленобласти. За образец берется подмосковный КПО «Восток», хотя предложено три варианта технологической цепочки.

НЭО намерен расширять раздельный сбор мусора — при этом предпочтительным вариантом называется двухпотоковая система, при которой самим горожанам предлагается распределять отходы лишь на две фракции — содержащую вторсырье и содержащую влажную органику. Дальнейшая сортировка — уже на самих заводах.

Напомним, подписания концепции ждали давно. Она не утверждена и сейчас, однако сам проект одобрен к публикации и общественному обсуждению на уровне правительств регионов.

В Петербурге с 1 января 2022 года запущена мусорная реформа, вывозом отходов занимается региональный оператор — НЭО, совместное предприятие города, Ленобласти, «Интер РАО» и ВТБ. Он распределил контракты между четырьмя перевозчиками, при этом к торгам оказался не допущен традиционный перевозчик северных районов — «Автопарк № 6 Спецтранс», который изначально считался дружественной НЭО компанией. Он безуспешно оспаривал итоги аукционов в ФАС — так же, как до этого дочерняя компания областного регоператора УК ООЛО пыталась торпедировать сам конкурс на выбор оператора для Петербурга.

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Комментарии (7)

ДуремарСПб.
Сядете все , мусорные реформаторы.Бумаги даже в электронном виде не горят,негодяи.
fedorsmolov
Сами разделяйте. Решили свою работу на меня переложить.
261844081
Фонтанка, где мнение "раздельного сбора" по этой теме?
Они же профессионалы в этой сфере, как это решение отразится на малых предпринимателях, благодаря которым сейчас существует вся переработка в городе и люди хоть как-то своими силами несут вклад в экологию региона?
Данная статья с точки зрения журналистки ни о чем
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