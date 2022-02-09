Петербургский регоператор опубликовал проект концепции обращения с отходами. Разделять мусор жителям предлагают в меру

Документ опубликован 9 февраля. В нем содержатся прогнозы по объемам накопления отходов в различных сценариях: самый вероятный на 2022 год — 2,40 млн тонн в Петербурге и 3,16 млн тонн во всей агломерации.



Судя по всему, в силе остаются планы по строительству пяти комплексов по переработке отходов — два в Петербурге и три в Ленобласти. За образец берется подмосковный КПО «Восток», хотя предложено три варианта технологической цепочки.



НЭО намерен расширять раздельный сбор мусора — при этом предпочтительным вариантом называется двухпотоковая система, при которой самим горожанам предлагается распределять отходы лишь на две фракции — содержащую вторсырье и содержащую влажную органику. Дальнейшая сортировка — уже на самих заводах.

