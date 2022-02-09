ТЮЗ им. Брянцева приглашает петербуржцев в путешествие по театру в честь своего столетия

15 февраля в ТЮЗе состоится премьера спектакля «Время и место», посвященного столетней истории театра. Режиссер и автор идеи — Андрей Слепухин. Театр предполагает в этом спектакле-путешествии по зданию и истории театра провести своеобразный самоанализ — что было сделано за сто лет, какая преемственность у современности театра с его историей, что будет дальше.
В ходе спектакля зрители пройдут по трем сценам театра, по его внутренним локациям — обычно недоступным. Так зрители познакомятся не только с современным устройством театра, но и его историей. Спектакль состоит из голосов истории, отголосков легендарных постановок, на которых выросло много поколений. В спектакле примут участие все поколения труппы театра: засл. арт. России Наталья Боровкова, засл. арт. России Сергей Надпорожский, Анастасия Казакова, Аделина Любская, Анна Лебедь, Анна Мигицко, Иван Стрюк, Владимир Чернышов.
Важным героем спектакля станет и само здание, где театр находится с 1962 года.
Петербургский ТЮЗ был создан в 1922 году театральным режиссером и педагогом Александром Брянцевым. Первый сезон стартовал 23 февраля 1922 года спектаклем «Конек-горбунок». 23 февраля 2022 года будет сыгран «Конек-горбунок» к 100-летию театра.
18+
Полина Никитина