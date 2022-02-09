«Хотел в одиночную из-за бытовых конфликтов». Суд в Петербурге взыскал с заключенного 140 тысяч рублей за испорченные в СИЗО видеокамеры

Невский райсуд Петербурга взыскал с заключенного чуть больше 140 тысяч рублей в пользу СИЗО. Он портил камеры видеонаблюдения, чтобы избавиться от соседей.



Как сообщает 9 февраля объединенная пресс-служба городских судов, ФКУ СИЗО-1 по Петербургу и Ленобласти обратилось с иском к Николаю Головачеву, который в феврале и марте прошлого года повредил в изоляторе видеокамеры. Сначала он прошелся по камере ручкой от окна, а через месяц вырвал устройство вместе с проводами и швырнул в «металлическую часть» кровати. Сам он объяснил, что хотел попасть в одиночную камеру — в общей у него возникли бытовые конфликты со спецконтингентом.

