«Хотел в одиночную из-за бытовых конфликтов». Суд в Петербурге взыскал с заключенного 140 тысяч рублей за испорченные в СИЗО видеокамеры

Невский райсуд Петербурга взыскал с заключенного чуть больше 140 тысяч рублей в пользу СИЗО. Он портил камеры видеонаблюдения, чтобы избавиться от соседей.
Как сообщает 9 февраля объединенная пресс-служба городских судов, ФКУ СИЗО-1 по Петербургу и Ленобласти обратилось с иском к Николаю Головачеву, который в феврале и марте прошлого года повредил в изоляторе видеокамеры. Сначала он прошелся по камере ручкой от окна, а через месяц вырвал устройство вместе с проводами и швырнул в «металлическую часть» кровати. Сам он объяснил, что хотел попасть в одиночную камеру — в общей у него возникли бытовые конфликты со спецконтингентом.
На заседание Головачев не пришел, но из его объяснений было понятно, что вину он признает. Мужчина также рассказал, что содержится в СИЗО с марта 2020 года. Суд установил, что обе камеры подлежат списанию, и с учетом их стоимости, а также оплаты доставки и монтажа, взыскал с Головачева 140 тысяч рублей.