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12 ударов топором и выстрелы в лицо жене суд Ленобласти оценил в 9,5 лет колонии

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Всеволожский городской суд вынес приговор 53-летнему Сергею Шпаку, которого обвиняли в убийстве его жены. Как сообщает 9 февраля 47news, мужчина проведет 9,5 лет в колонии строгого режима и должен выплатить миллион рублей опекуну девочки, оставшейся без матери.

Опекунство над ребенком оформил брат убитой, уточняет издание. Трагедия произошла в ноябре 2020 года в торговом центре во всеволожском микрорайоне Бернгардовка. Шпак пришел, чтобы поговорить со своей 36-летней женой, владелицей салона красоты. Как сообщало следствие, мужчина трижды выстрелил женщине в лицо из травматического пистолета «Оса», после чего 12 раз ударил ее топором по голове и телу. Его задержали неподалеку от торгового центра сотрудники дорожной полиции.

Подробнее об этой истории читайте в материале 47news.

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Комментарии (8)

260928241
Звери рядом.
avtech
наши суды это какие то жуткие извращенцы над правом и моралью
261215271
Гуманизация какая. Пересчет отсиженного, удо,скорр выйдет
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