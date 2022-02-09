12 ударов топором и выстрелы в лицо жене суд Ленобласти оценил в 9,5 лет колонии

Всеволожский городской суд вынес приговор 53-летнему Сергею Шпаку, которого обвиняли в убийстве его жены. Как сообщает 9 февраля 47news, мужчина проведет 9,5 лет в колонии строгого режима и должен выплатить миллион рублей опекуну девочки, оставшейся без матери.



Опекунство над ребенком оформил брат убитой, уточняет издание. Трагедия произошла в ноябре 2020 года в торговом центре во всеволожском микрорайоне Бернгардовка. Шпак пришел, чтобы поговорить со своей 36-летней женой, владелицей салона красоты. Как сообщало следствие, мужчина трижды выстрелил женщине в лицо из травматического пистолета «Оса», после чего 12 раз ударил ее топором по голове и телу. Его задержали неподалеку от торгового центра сотрудники дорожной полиции.

