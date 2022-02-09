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Суд обязал Центр управления парковками Петербурга прекратить сброс запредельно грязных сточных вод

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Смольнинский районный суд Петербурга по иску природоохранной прокуратуры обязал ГКУ «Городской центр управления парковками» снизить загрязнение сточных вод, которые учреждение сбрасывает в мелиоративный канал МК-1. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Природоохранная прокуратура проверила, как «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» соблюдает законодательство при сбросе сточных вод в мелиоративный канал.

В прошлом году учреждение сбрасывало воду, в которой содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов превышало предельно допустимую концентрацию. Ведомство направило ГКУ представление, но сброс продолжился.

Природоохранный прокурор в иске потребовал от центра повысить качество сточных вод, чтобы показатели уложились в рамки нормативов. Суд удовлетворил требования истца.

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