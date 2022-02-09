Суд обязал Центр управления парковками Петербурга прекратить сброс запредельно грязных сточных вод

Смольнинский районный суд Петербурга по иску природоохранной прокуратуры обязал ГКУ «Городской центр управления парковками» снизить загрязнение сточных вод, которые учреждение сбрасывает в мелиоративный канал МК-1. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.



Природоохранная прокуратура проверила, как «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» соблюдает законодательство при сбросе сточных вод в мелиоративный канал.



В прошлом году учреждение сбрасывало воду, в которой содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов превышало предельно допустимую концентрацию. Ведомство направило ГКУ представление, но сброс продолжился.

